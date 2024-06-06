Стало известно, кто откроет матч Беларусь – Россия

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко станет почетным гостем товарищеского матча Беларусь – Россия. Он же нанесет первый символический удар по мячу.

«Легенда белорусского футбола Сергей Корниленко дебютировал за национальную сборную в 2003 году и провел 78 матчей, забив 17 голов в этих играх, был капитаном в 2015 году. В составе сборной сыграл в трех матчах группового этапа на Олимпийских играх 2012 в Лондоне.

Выступал за витебский «Локомотив» и минское «Динамо». Стал лучшим бомбардиром Высшей лиги Белоруссии в составе «Динамо» (Минск) в сезоне-2002/03, забив 18 мячей, в этом же году стал обладателем Кубка Белоруссии», – напомнили самарцы.