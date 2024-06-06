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    Стало известно, кто откроет матч Беларусь – Россия

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко станет почетным гостем товарищеского матча Беларусь – Россия. Он же нанесет первый символический удар по мячу.

    «Легенда белорусского футбола Сергей Корниленко дебютировал за национальную сборную в 2003 году и провел 78 матчей, забив 17 голов в этих играх, был капитаном в 2015 году. В составе сборной сыграл в трех матчах группового этапа на Олимпийских играх 2012 в Лондоне.

    Выступал за витебский «Локомотив» и минское «Динамо». Стал лучшим бомбардиром Высшей лиги Белоруссии в составе «Динамо» (Минск) в сезоне-2002/03, забив 18 мячей, в этом же году стал обладателем Кубка Белоруссии», – напомнили самарцы.

    • Игра состоится завтра, 7 июня, в Минске.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Отстранение России от международного футбола длится более 2 лет.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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