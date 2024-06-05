Агент Зайнутдинова отреагировал на новость о предложении «Зенита»

Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, дал понять, что игрок не собирается возвращаться в Россию.

Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер экс-футболиста «Ростова» и ЦСКА за 4,5 миллиона евро.

«Я уже говорил, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты.

У Зайнутдинова приоритет – остаться в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», так как у него долгосрочный контракт.

Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе», – сказал агент.