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    • Агент Зайнутдинова отреагировал на новость о предложении «Зенита»

    Агент Зайнутдинова отреагировал на новость о предложении «Зенита»

    Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, дал понять, что игрок не собирается возвращаться в Россию.

    Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер экс-футболиста «Ростова» и ЦСКА за 4,5 миллиона евро.

    «Я уже говорил, что из ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты.

    У Зайнутдинова приоритет – остаться в Европе. Его никто не выгоняет из «Бешикташа», так как у него долгосрочный контракт.

    Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе», – сказал агент.

    • В составе «Бешикташа» хавбек забил 1 гол в 37 матчах.
    • В прошлом году турки купили его у ЦСКА за те же 4,5 млн евро.
    • 26-летний Зайнутдинов не будет считаться легионером в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.06.2024 17:17
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    Комментарии (8)
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    acor94
    1717597723
    Ну москвичи понятно, деревня. А Питер то чем не Европа? Он кстати про него ничего не сказал. Но я против этого трансфера, лучше Горшкова взять. Ps. Ну какая Турция - Европа? Это же исламский мир, идиот.
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    Mirak92
    1717604645
    Вот кстати обидно ,что Заха ушел .Сейчас бы с Узбеком сыгрались бы неплохо 100%
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    Инокентий
    1717605954
    Да кто ему такие деньги предложит? игрочишке из дубля!!!
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