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    «Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова

    Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в Россию.

    «Зенит» договорился с турецким клубом о трансфере игрока за 4,5 миллиона евро.

    Петербуржцы хотят использовать его слева в обороне вместо ушедшего в ЦСКА Данила Кругового.

    Сам Зайнутдинов еще не дал согласия на переход в «Зенит», переговоры продолжаются.

    • В составе «Бешикташа» футболист забил 1 гол в 37 матчах.
    • В прошлом году турки купили его у ЦСКА за те же 4,5 млн евро.
    • 26-летний Зайнутдинов не будет считаться легионером в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2024 15:15
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    Комментарии (21)
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    Semenycch
    1717590493
    Левый защитник Зениту очень нужен, сейчас на этой позиции только великолепный Сантос, нужна подстраховка. Но что, лучше этого казаха не найти?
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717590650
    Да в российских футбольных академиях наверняка есть классные защитники
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    Цугундeр
    1717591079
    Алипка потребовал дружка купить ему ? Имеет право после Кубка ) Цирк Зенителли..
    Ответить
    baggio80
    1717591777
    Идиотом будет если перейдет в зенит
    Ответить
    Дубина
    1717593322
    Мало помойки все! Зенит позор российского футбола!!!
    Ответить
    ziborock
    1717595721
    Пед-ры, нег-ры казахи, киргизы, татары ингуши, петушары - это Зенит!)))
    Ответить
    Ziklop
    1717600370
    нафига, очередные бонусы по проторенным дорожкам!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1717600602
    Утятина, коих будут сотни о трансферах Зенита в межсезонье. Гыгыгы
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