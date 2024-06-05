«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в Россию.

«Зенит» договорился с турецким клубом о трансфере игрока за 4,5 миллиона евро.

Петербуржцы хотят использовать его слева в обороне вместо ушедшего в ЦСКА Данила Кругового.

Сам Зайнутдинов еще не дал согласия на переход в «Зенит», переговоры продолжаются.