«Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов близок к возвращению в Россию.
«Зенит» договорился с турецким клубом о трансфере игрока за 4,5 миллиона евро.
Петербуржцы хотят использовать его слева в обороне вместо ушедшего в ЦСКА Данила Кругового.
Сам Зайнутдинов еще не дал согласия на переход в «Зенит», переговоры продолжаются.
- В составе «Бешикташа» футболист забил 1 гол в 37 матчах.
- В прошлом году турки купили его у ЦСКА за те же 4,5 млн евро.
- 26-летний Зайнутдинов не будет считаться легионером в РПЛ.