Гаджиев оценил перспективы Черчесова в сборной Казахстана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что уровень игроков сборной Казахстана, которую возглавил Станислав Черчесов, пока ниже высоких европейских стандартов.

– Стало известно, что Черчесов возглавил сборную Казахстана. Что ожидает национальную команду?

– Сложно со сборной Казахстана добиваться серьезных успехов. Мы помним, что наш тренер Магомед Адиев проработал там очень хорошо. Отличная работа для Станислава Саламовича.

– Он сможет повторить или превзойти результаты Магомеда Адиева?

– Надеюсь, у него получится хорошо поработать и продвинуть чуть дальше сборную Казахстана. Хочется в это верить, но на сегодняшний день уровень их игроков ниже высоких европейских стандартов. Но Черчесов приехал в страну, в которой футбол быстро развивается. Скоро ему придет хорошая подмога.

– Как считаете, почему Казахстан обращается именно к российским тренерам?

– Дело в том, что в Казахстане говорят на русском языке. Такое сотрудничество у стран. Еще они берут наших игроков.