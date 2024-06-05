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    Гаджиев оценил перспективы Черчесова в сборной Казахстана

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что уровень игроков сборной Казахстана, которую возглавил Станислав Черчесов, пока ниже высоких европейских стандартов.

    – Стало известно, что Черчесов возглавил сборную Казахстана. Что ожидает национальную команду?

    – Сложно со сборной Казахстана добиваться серьезных успехов. Мы помним, что наш тренер Магомед Адиев проработал там очень хорошо. Отличная работа для Станислава Саламовича.

    – Он сможет повторить или превзойти результаты Магомеда Адиева?

    – Надеюсь, у него получится хорошо поработать и продвинуть чуть дальше сборную Казахстана. Хочется в это верить, но на сегодняшний день уровень их игроков ниже высоких европейских стандартов. Но Черчесов приехал в страну, в которой футбол быстро развивается. Скоро ему придет хорошая подмога.

    – Как считаете, почему Казахстан обращается именно к российским тренерам?

    – Дело в том, что в Казахстане говорят на русском языке. Такое сотрудничество у стран. Еще они берут наших игроков.

    • Черчесов сменил на посту главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.
    • Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», откуда его уволили летом 2023 года.
    • С 2016 по 2021 год он был главным тренером сборной России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.06.2024 08:26
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