«Уфа» получила лицензию от РФС на выступление в Первой лиге

«Уфа» досрочно выиграла турнир в группе «Золото» дивизиона A Второй лиги и сможет выступить в Первой лиге в следующем сезоне. Телеграм-канал клуба сообщил, что уфимцы получили лицензию, позволяющую выступать в Первой лиге в сезоне-2024/25 по итогам заседания комитета по лицензированию РФС.

За вторую прямую путевку в Первую лигу в последнем туре турнира группы «Золото» дивизиона A Второй лиги поборются «Чайка» и «Новосибирск». Команда из Песчанокопского опережает сибиряков на одной очко.

Третья путевка будет разыграна в стыковых матчах.

Из Первой лиги вылетели «Ленинградец», «Волгарь» и «Кубань».