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    • «Уфа» получила лицензию от РФС на выступление в Первой лиге

    «Уфа» получила лицензию от РФС на выступление в Первой лиге

    «Уфа» досрочно выиграла турнир в группе «Золото» дивизиона A Второй лиги и сможет выступить в Первой лиге в следующем сезоне. Телеграм-канал клуба сообщил, что уфимцы получили лицензию, позволяющую выступать в Первой лиге в сезоне-2024/25 по итогам заседания комитета по лицензированию РФС.

    • За вторую прямую путевку в Первую лигу в последнем туре турнира группы «Золото» дивизиона A Второй лиги поборются «Чайка» и «Новосибирск». Команда из Песчанокопского опережает сибиряков на одной очко.
    • Третья путевка будет разыграна в стыковых матчах.
    • Из Первой лиги вылетели «Ленинградец», «Волгарь» и «Кубань».

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    Источник: телеграм-канал ФК «Уфа»

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    04.06.2024 14:42
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717501698
    То не давали а тут вдруг дали лицензию) что произошло)?
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    subbotaspartak
    1717503955
    Вбили колышки по углам, играть можно
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    The only one
    1717516302
    Молодцы- поздравляю!!!
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    The only one
    1717516608
    По ходу Чайка тоже в первой лиге, но все молчат...
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