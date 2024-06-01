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    • Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» Д – «Реал»: 1 июня

    Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия» Д – «Реал»: 1 июня

    Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги Чемпионов в котором сыграют«Боруссия» Д против «Реала». Игра состоится 1 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Матсен, Рюэрсон, Санчо, Брандт, Забитцер, Джан, Адейеми, Фюллькруг.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    «Реал»: Куртуа, Рюдигер, Карвахаль, Начо, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2024 20:56
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1717268114
    HALA MADRID!!!
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