Стали известны стартовые составы на финальный матч Лиги Чемпионов в котором сыграют«Боруссия» Д против «Реала». Игра состоится 1 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Матсен, Рюэрсон, Санчо, Брандт, Забитцер, Джан, Адейеми, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Реал»: Куртуа, Рюдигер, Карвахаль, Начо, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Главный тренер: Карло Анчелотти

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