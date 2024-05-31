Тарханов предложил двух тренеров для «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов выразил мнение о том, кто должен возглавить екатеринубргскую команду.

– Писали, что Юран, Игнашевич или Ташуев могут возглавить «Урал». Кто больше подойдeт команде?

– Все кандидаты достойные. Все равно в итоге распоряжается Иванов.

– Кого бы взяли на месте президента клуба?

– Наверное, Ташуева. Или Игнашевича. Он еще молодой и перспективный, есть своей видение игры.