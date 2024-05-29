Агент ответил на вопрос о воссоединении Клаудиньо и Малкома в «Аль-Хиляле»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном переходе бразильца в «Аль-Хиляль».

«Может ли Клаудиньо в будущем воссоединиться с Малкомом в «Аль-Хиляле»? От клуба нет никакого интереса, если где-то появилась информация – это ложь», – заявил агент.

Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.

Его статистика: 103 матча, 20 голов, 26 ассистов.

Малкома год назад продали «Аль-Хилялю» за 60 млн евро.

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