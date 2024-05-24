Реакция Анчелотти на решение Крооса завершить карьеру

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении своего полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.
«Кросс решил закончить на высоком уровне. Это идеальное прощание. Нужна смелость, чтобы уйти на пике.
Крооса трудно переубедить, ведь он немец. Тони абсолютно уверен в решении», – сказал Анчелотти.
- 34-летний Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
- С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
- Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».