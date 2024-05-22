Лунев ответил, кого поддержит в финале Лиги Европы – «Байер» или Миранчука

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

За «Байер» голкипер выступал с 2021 по 2023 год.

За «Аталанту» играет Алексей Миранчук – партнер Лунева по сборной России.

«Если бы Лехи Миранчука не было, то ответ [на вопрос о моих симпатиях] был бы очевиден. А так хочется, чтобы наш соотечественник поднял трофей, потому что этого долго не было.

«Байер» тоже не чужая для меня команда. Я буду болеть за красивый футбол, а победит сильнейший.

Желаю удачи и Лехе, чтобы двушку забил и отдал голевую. И чтобы «Байер» при этом показывал тоже красивый футбол.

Игра будет интересная. Два года назад мы от «Аталанты» вылетели. Тогда она была тактически очень сильна, как и сейчас.

Но я предположу, что «Байер» будет владеть территориальным преимуществом всю игру. И у него будет больше шансов. Нас ждет интересная и увлекательная игра», – заявил Лунев.