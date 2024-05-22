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    • Лунев ответил, кого поддержит в финале Лиги Европы – «Байер» или Миранчука

    Лунев ответил, кого поддержит в финале Лиги Европы – «Байер» или Миранчука

    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером».

    • За «Байер» голкипер выступал с 2021 по 2023 год.
    • За «Аталанту» играет Алексей Миранчук – партнер Лунева по сборной России.

    «Если бы Лехи Миранчука не было, то ответ [на вопрос о моих симпатиях] был бы очевиден. А так хочется, чтобы наш соотечественник поднял трофей, потому что этого долго не было.

    «Байер» тоже не чужая для меня команда. Я буду болеть за красивый футбол, а победит сильнейший.

    Желаю удачи и Лехе, чтобы двушку забил и отдал голевую. И чтобы «Байер» при этом показывал тоже красивый футбол.

    Игра будет интересная. Два года назад мы от «Аталанты» вылетели. Тогда она была тактически очень сильна, как и сейчас.

    Но я предположу, что «Байер» будет владеть территориальным преимуществом всю игру. И у него будет больше шансов. Нас ждет интересная и увлекательная игра», – заявил Лунев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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