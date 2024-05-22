Радимов ожидает, что Карпин даст сыграть молодежи «Ростова» в 30-м туре

Бывший футболист ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре 30-го тура РПЛ, в которой петербуржцы встретятся с «Ростовом».
«Зениту» будет легче в том плане, что «Ростов» не сможет закрыться, он не закрывается вообще никогда. И успеха на «Газпром Арене» добьется тот, кто лучше сыграет в футбол, я думаю, что это будет «Зенит».
А второе – мы знаем, что Карпин ротирует состав часто. И я думаю, что многим молодым футболистам с прицелом на будущее Карпин может дать шанс сыграть на «Газпром Арене» против «Зенита». Чтобы на следующий год уже, понюхав пороха, они вышли в чемпионате. С опытом», – сказал Радимов.
- Матч в Санкт-Петербурге пройдет 25 мая.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Петербуржцы отстают на 2 очка от «Динамо» и на 1 очко опережают «Краснодар». В последнем туре «быки» дома принимают бело-голубых.