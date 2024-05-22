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    • Радимов ожидает, что Карпин даст сыграть молодежи «Ростова» в 30-м туре

    Радимов ожидает, что Карпин даст сыграть молодежи «Ростова» в 30-м туре

    Бывший футболист ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался об игре 30-го тура РПЛ, в которой петербуржцы встретятся с «Ростовом».

    «Зениту» будет легче в том плане, что «Ростов» не сможет закрыться, он не закрывается вообще никогда. И успеха на «Газпром Арене» добьется тот, кто лучше сыграет в футбол, я думаю, что это будет «Зенит».

    А второе – мы знаем, что Карпин ротирует состав часто. И я думаю, что многим молодым футболистам с прицелом на будущее Карпин может дать шанс сыграть на «Газпром Арене» против «Зенита». Чтобы на следующий год уже, понюхав пороха, они вышли в чемпионате. С опытом», – сказал Радимов.

    • Матч в Санкт-Петербурге пройдет 25 мая.
    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Петербуржцы отстают на 2 очка от «Динамо» и на 1 очко опережают «Краснодар». В последнем туре «быки» дома принимают бело-голубых.

    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    Боров мясной
    1716358201
    Молодёжь и вынесет самоуверенных, ленивых, слабеньких бразилов!
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    ...уефан
    1716359526
    ...вот, наконец-то и увидим, чего Карпин стоит, и как мужик, и как тренер...
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    The only one
    1716359999
    То есть гражданин Радимов аж ссыт, что бы зениту не было никаких препятствий к победе в игре с Ростовом. А может Зенит полностью выпустит молодёжь, чтобы почувствовать, что такое играть в самом ответственном матче?
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    Скай
    1716360901
    радимов, а о технаре Ростову не мечтал? Вот был бы классный вариант для смердящего бЗдинита.
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    BarStep
    1716361533
    Чет одна секта засмердела на вброс… Что нужно всем этим людишкам, в раскладке вроде как не участвуют, но повонять нужно
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