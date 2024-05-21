Президент «Реала» Перес отреагировал на решение Крооса закончить карьеру

Президент «Реала» Флорентино Перес сделал заявление о скором уходе Тони Крооса из клуба.
- 34-летний немец решил закончить карьеру после Евро-2024.
- В «Реале» об этом узнали только в понедельник, 20 мая.
«Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом.
«Реал Мадрид» желает ему и всей его семье удачи на новом этапе жизни», – сказал Перес.
- Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
- С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
- Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
- Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.