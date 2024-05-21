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    • Президент «Реала» Перес отреагировал на решение Крооса закончить карьеру

    Президент «Реала» Перес отреагировал на решение Крооса закончить карьеру

    Президент «Реала» Флорентино Перес сделал заявление о скором уходе Тони Крооса из клуба.

    • 34-летний немец решил закончить карьеру после Евро-2024.
    • В «Реале» об этом узнали только в понедельник, 20 мая.

    «Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом.

    «Реал Мадрид» желает ему и всей его семье удачи на новом этапе жизни», – сказал Перес.

    • Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
    • С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
    • Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
    • Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.

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    Источник: сайт «Реала»

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