Президент «Реала» Перес отреагировал на решение Крооса закончить карьеру

Президент «Реала» Флорентино Перес сделал заявление о скором уходе Тони Крооса из клуба.

34-летний немец решил закончить карьеру после Евро-2024.

В «Реале» об этом узнали только в понедельник, 20 мая.

«Тони Кроос – один из величайших футболистов в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом.

«Реал Мадрид» желает ему и всей его семье удачи на новом этапе жизни», – сказал Перес.