В 29 туре российской Премьер-лиги «Спартак» в Москве сыграет с казанским «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 14:15 по московскому времени.

«Спартак»

«Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице. Москвичи выиграли 13 матчей, в семи встречах сыграли вничью и потерпели восемь поражений. «Спартак» забил 38 голов и пропустил 31 мяч. В ативе команды Владимира Слишковича 46 очков.

В предыдущем матче «Спартак» уступил «Балтике» (0:1).

«Рубина»

Казанцы идут на седьмом месте в турнирной таблице с 41 баллом, коллектив выиграл 11 матчей, в восьми встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда Рашида Рахимова забила 29 голов и пропустила 34 мяча.

В предыдущем матче «Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Спартак» – «Рубин»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на команду Владимира Слишковича – 1.72.