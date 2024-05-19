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    • «Спартак» – «Рубин»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 19 мая

    «Спартак» – «Рубин»: прогноз на матч 29 тура российской Премьер-лиги, 19 мая

    В 29 туре российской Премьер-лиги «Спартак» в Москве сыграет с казанским «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 19 мая, начнется в 14:15 по московскому времени.

    «Спартак»

    «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице. Москвичи выиграли 13 матчей, в семи встречах сыграли вничью и потерпели восемь поражений. «Спартак» забил 38 голов и пропустил 31 мяч. В ативе команды Владимира Слишковича 46 очков.

    В предыдущем матче «Спартак» уступил «Балтике» (0:1).

    «Рубина»

    Казанцы идут на седьмом месте в турнирной таблице с 41 баллом, коллектив выиграл 11 матчей, в восьми встречах сыграл вничью и потерпел девять поражений. Команда Рашида Рахимова забила 29 голов и пропустила 34 мяча.

    В предыдущем матче «Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

    Прогноз на матч «Спартак» – «Рубин»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей встрече поставим на команду Владимира Слишковича – 1.72.

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    Источник: «Бомбардир»

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