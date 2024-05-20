Бубнов высказался о матче «Спартак» – «Рубин»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов считает, что красно-белые хорошо попрощались с капитаном Георгием Джикией, который провел последний домашний матч за московскую команду перед уходом из клуба. В игре 29-го тура с «Рубином» столичный коллектив победил со счетом 3:1.

«Несложно было предположить, как «Спартак» будет играть в матче после обидного вылета из Кубка, где должны были «Балтику» проходить. Команда хотела перед болельщиками реабилитироваться. К тому же все понимали, что Джикия уходит, для него последний матч перед своими трибунами, и этот фактор тоже должен был сказываться. Красно-белые вышли играть так, чтобы с капитаном достойно попрощаться.

Капитаном же просто так не становятся, нужно авторитет иметь. И Джикию в команде не только уважали как футболиста, но и любили как человека. Именно поэтому очень хотели выиграть, подарок преподнести. Думаю, это решение руководства было – поставить Георгия в стартовый состав. Он вышел, отыграл хорошо в своeм стиле, в матче победили. И именно так со всеми ведущими игроками, особенно капитанами, надо прощаться. Чтобы, уходя, чувствовал уважение.

Возвращаясь к самой игре, соперник достойный был: в «Спартаке» понимали, что с «Рубином» будет тяжело. Казанцы хорошо на выезде действуют, у них очень сильная группа атаки, сыгранная оборона. Красно-белые решили сыграть с двумя форвардами – Соболевым и Бонгондой. Последний в итоге сумел забить один из мячей за счeт индивидуального мастерства. Затем Зобнин отметился, а когда третий мяч Мартинс забил, стало ясно, что исход решeн.

По игре при Слишковиче «Спартак» стал лучше действовать. Той же «Балтике» уступили в Кубке, но именно по игре смотрелись лучше. Что поменялось с уходом Абаскаля? Люди не поменялись, те же самые выходят играть. В тактическом плане примерно так же действуют. Учебно-тренировочный процесс, полагаю, тоже не изменился принципиально. Думаю, что дело в психологическом климате», – написал Бубнов.