В воскресенье, 19 мая, «Урал» сыграет дома с «Оренбургом». Поединок пройдет в матче 29 тура российской Премьер-лиги и начнется в 12:00 по московскому времени.

«Урал»

Екатеринбуржцы идут на 13 месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 29 очков. Команда выиграла семь встреч, в восьми матчах сыграла вничью и потерпела 13 поражений. «Урал» наколотил 27 голов и пропустил 41 мяч. Команда имеет одинаковое количество очков с «Факелом» и «Оренбургом».

В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Факелом» – поединок закончился со счетом 0:0.

«Оренбург»

«Оренбург» идет на 12 месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 29 очков. Команда выиграла семь матчей, в восьми поединках сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Подопечные Давида Деограсии забили 31 голов и пропустили 38 мячей.

В предыдущем поединке команда уступила «Локомотиву» со счетом 0:2.

Прогноз на матч «Урал» – «Оренбург»

В трех последних очных встречах «Урал» выиграл два поединка, а «Оренбург» победил в одном поединке. В предстоящей встрече, вполне вероятно, команды сыграют вничью, но возьмем двойной исход – победа «Урала» или ничья (1.35).