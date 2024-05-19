Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» с «Оренбургом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Команда из Екатеринбурга спасла ничью – 3:3.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав по одному очку, «Урал» и «Оренбург» покинули зону стыков.

– Как и в любом матче этого чемпионата, «Урал» в каких‑то моментах действовал очень хорошо, а в каких‑то – очень плохо. Понятно, что и у соперника был свой план.

Думаю, что все получили суперэмоции. Конечно, быстро пропускать не хочется, но потенциал у команды очень хороший, мы можем возвращаться в игру.

– Что нужно сделать, чтобы команда в обороне действовала более четко?

– Нужно лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Нужно смотреть, какие у нас варианты есть. Мы играли на победу, хотели выиграть.