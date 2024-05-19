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    Гончаренко прокомментировал ничью «Урала» с «Оренбургом»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    • Команда из Екатеринбурга спасла ничью – 3:3.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Набрав по одному очку, «Урал» и «Оренбург» покинули зону стыков.

    – Как и в любом матче этого чемпионата, «Урал» в каких‑то моментах действовал очень хорошо, а в каких‑то – очень плохо. Понятно, что и у соперника был свой план.

    Думаю, что все получили суперэмоции. Конечно, быстро пропускать не хочется, но потенциал у команды очень хороший, мы можем возвращаться в игру.

    – Что нужно сделать, чтобы команда в обороне действовала более четко?

    – Нужно лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Нужно смотреть, какие у нас варианты есть. Мы играли на победу, хотели выиграть.

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    Источник: «Матч ТВ»

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