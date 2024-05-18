Символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal

Goal представил символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам сезона-2023/24.

В команде есть футболисты семи клубов, наибольшее представительство у «Арсенала» – четыре игрока.

Вратарь: Джордан Пикфорд («Эвертон»);

Защитники: Бен Уайт, Вильям Салиба (оба – «Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

Полузащитники: Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»);

Нападающие: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Коул Палмер («Челси»).