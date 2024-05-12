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    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 12 мая

    Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 12 мая

    Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» против «Локомотива». Игра состоится 12 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулев, Перес, Адамов, Башич, Горбани, Флорентин, Мансилья, Томпсон, Воробьев.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Жерзино, Морозов, Ненахов, Батраков, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

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    Источник: «Бомбардир»

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