Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» против «Локомотива». Игра состоится 12 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулев, Перес, Адамов, Башич, Горбани, Флорентин, Мансилья, Томпсон, Воробьев.
Главный тренер: Давид Деограсия
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Жерзино, Морозов, Ненахов, Батраков, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.
Главный тренер: Михаил Галактионов