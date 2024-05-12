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    • Галактионов высказался о шансах «Локомотива» попасть в призы

    Галактионов высказался о шансах «Локомотива» попасть в призы

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0) сказал, что команда рассчитывает побороться за призовую тройку.

    – Тяжелый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая – за продвижение вверх, вперед. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома.

    Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, все реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше – подытожим в конце сезона.

    – Батраков забил. Оправдал выход в старте?

    – Леша провел очень хороший матч, полноценный. Сделал результативное действие. Надо посмотреть, как мы подойдем к следующему матчу. Абонементов у нас ни у кого нет. Надо работать, биться и давать результат.

    – Ненахова поменяли из‑за травмы?

    – Макс почувствовал болевые ощущения. Приняли решение не рисковать, вышел свежий Самошников. Его выход усилил.

    • «Локомотив» с 47 очками занимает 4‑е место в РПЛ. Команда отстает от 3-й позиции на 3 очка.
    • «Оренбург» идет 12-м с 29 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.05.2024 17:14
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