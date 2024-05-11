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    • «Рубин» – «Ростов»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    «Рубин» – «Ростов»: прогноз на матч 28 тура российской Премьер-лиги, 11 мая

    В субботу, 11 мая, «Рубин» в Казани сыграет с «Ростовом». Подопечные Рашида Рахимова и Валерия Карпина сыграют в рамках 28 тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Рубин»

    Казанцы занимают девятое место, имеют в своем активе 38 очков. Команда выиграла 10 встреч, в восьми матчах сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Рубин» забил 26 голов и пропустил 33 мяча.

    «Ростов»

    Ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, в семи поединках сыграла вничью и потерпела девять поражений. «Ростов» забил 39 мячей и пропустил 40 голов. Команда имеет в своем активе 40 баллов.

    Прогноз на матч «Рубин» – «Ростов»

    В трех последних очных встречах команды сыграли следующим образом:

    • 20.09.23 «Рубин» – «Ростов» (пен) 1:1;
    • 12.08.23 «Ростов» – «Рубин» 3:0;
    • 26.07.23 «Ростов» – «Рубин» 1:0.

    В предстоящем матче поставим на ТМ 2.5 за 1.75 – команды не входят в число забивных коллективов чемпионата, относительно неплохо играют в обороне.

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    Источник: «Бомбардир»

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