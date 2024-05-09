В четверг, 9 мая, леверкузенский «Байер» сыграет дома с «Ромой». Поединок пройдет в полуфинале Лиги Европы. Встречу начнут в 22:00 по московскому времени. Отметим, в первой встрече «Байер» обыграл «Рому» со счетом 2:0.

«Байер»

Леверкузенцы продолжают сезон без поражений. Команда в последних пяти встречах выиграла два матча и потерпела три поражения. «Байер» в последнем матче обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 5:1. Команда в последних пяти матчах забила 11 голов и пропустила пять голов.

Римляне в последних пяти матчах дважды сыграли вничью, потерпели два поражения и одержали одну победу. Коллектив наколотил шесть голов и пропустил девять мячей.

Прогноз на матч «Байер» – «Рома

В предстоящей встрече леверкузенцы – фаворит встречи. Наверняка подопечные Хаби Алонсо без особых проблем справятся с «Ромой» и пройдут в финал Лиги Европы. В предстоящей встрече поставим на победу леверкузенцев. Наш прогноз – победа «Байера» (1.56).