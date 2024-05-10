Алонсо прокомментировал выход «Байера» в финал Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:2) сказал, что ему понравилась реакция его команды, когда соперник повел в счете с разницей в два мяча.

– Вы представляли, что будет так сложно?

– Я представлял себе это, в Риме уже было сложно. Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция. В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале нас опять ждут итальянцы.

– «Аталанта» больше похожа на вас?

– «Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда: будет интересно бросить им вызов.