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    • Алонсо прокомментировал выход «Байера» в финал Лиги Европы

    Алонсо прокомментировал выход «Байера» в финал Лиги Европы

    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:2) сказал, что ему понравилась реакция его команды, когда соперник повел в счете с разницей в два мяча.

    – Вы представляли, что будет так сложно?

    – Я представлял себе это, в Риме уже было сложно. Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция. В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале нас опять ждут итальянцы.

    «Аталанта» больше похожа на вас?

    «Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда: будет интересно бросить им вызов.

    • Первый полуфинальный матч «Байер» выиграл со счетом 2:0.
    • В финале леверкузенцы сыграют с «Аталантой» в Дублине 22 мая.

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    Источник: tuttomercatoweb.com

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