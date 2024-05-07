Во вторник, 7 мая, в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в Париже, начало – в 22:00 (мск). В первом матче парижане уступили дортмундцам – 0:1.

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике в группе набрала 8 очков и заняла 2-е место. В 1/8 финала «ПСЖ» переиграл «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1), в четвертьфинале – «Барселону» (2:3, 4:1).

В Лиге 1 «ПСЖ» досрочно оформил чемпионство.

«Боруссия» Д

«Боруссия» в группе набрала 11 очков и заняла 1-е место. В 1/8 финала подопечные Эдина Терзича одолели ПСВ (1:1, 2:0), а в четвертьфинале – «Атлетико» (1:2, 4:2).

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в ЛЧ:

01.05.24 «Боруссия» Д – «ПСЖ» – 1:0;

13.12.23 «Боруссия» Д – «ПСЖ» – 1:1;

19.09.23 «ПСЖ» – «Боруссия» Д – 2:0;

11.03.20 «ПСЖ» – «Боруссия» – 2:0;

18.02.20 «Боруссия» Д – «ПСЖ» – 2:1.

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Боруссия» Д

Букмекеры слишком не верят в «Боруссию». Немцам вряд ли повезет так, как в 1-м матче. Но и «ПСЖ» свой гол в Париже точно получит. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.