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    • «ПСЖ» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов, 7 мая

    «ПСЖ» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов, 7 мая

    Во вторник, 7 мая, в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в Париже, начало – в 22:00 (мск). В первом матче парижане уступили дортмундцам – 0:1.

    «ПСЖ»

    Команда Луиса Энрике в группе набрала 8 очков и заняла 2-е место. В 1/8 финала «ПСЖ» переиграл «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1), в четвертьфинале – «Барселону» (2:3, 4:1).

    В Лиге 1 «ПСЖ» досрочно оформил чемпионство.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» в группе набрала 11 очков и заняла 1-е место. В 1/8 финала подопечные Эдина Терзича одолели ПСВ (1:1, 2:0), а в четвертьфинале – «Атлетико» (1:2, 4:2).

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в ЛЧ:

    • 01.05.24 «Боруссия» Д – «ПСЖ» – 1:0;
    • 13.12.23 «Боруссия» Д – «ПСЖ» – 1:1;
    • 19.09.23 «ПСЖ» – «Боруссия» Д – 2:0;
    • 11.03.20 «ПСЖ» – «Боруссия» – 2:0;
    • 18.02.20 «Боруссия» Д – «ПСЖ» – 2:1.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Боруссия» Д

    Букмекеры слишком не верят в «Боруссию». Немцам вряд ли повезет так, как в 1-м матче. Но и «ПСЖ» свой гол в Париже точно получит. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.

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    «ПСЖ» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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