В понедельник, 6 мая, в 15:45 по мск, «Урал» в Екатеринбурге сыграет с «Балтикой». Игра состоится в 27 туре российской Премьер-лиги.

«Урал»

Команда занимает предпоследнее, 15 место в турнирной таблице. «Урал» провел 26 матчей, в которых выиграл шесть встреч, в семи матчах сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 40 мячей. В активе «Урала» 25 очков.

В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

«Балтика»

Калининградцы идут на 14 месте в турнирной таблице. Команда выиграла семь матчей, в пяти встречах сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 32 мяча. Команда имеет в своем активе 26 очков.

В предыдущем матче «Балтика» обыграла «Ростов» (1:0).

Прогноз на матч «Урал» – «Балтика»

«Урал» выиграл две из трех последних очных встреч, еще в одном матче победила «Балтика». В предстоящей игре поставим на калининградцев, но подстрахуемся. Наш прогноз – победа «Балтики» или ничья (1.57).