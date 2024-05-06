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    • Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой»

    Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с «Балтикой».

    Екатеринбуржцы выиграли со счетом 2:1, Алексей Ионов забил победный гол на 95-й минуте.

    – В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол – это эмоции. У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна. Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.

    – Можно ли сказать, что пропущенный мяч команду раскрепостил?

    – Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

    – Замены сегодня сыграли?

    – Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком (Бикфалви). Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2024 19:02
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