Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с «Балтикой».

Екатеринбуржцы выиграли со счетом 2:1, Алексей Ионов забил победный гол на 95-й минуте.

– В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того, что выиграли, выиграли еще и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол – это эмоции. У нас были и разочарования, и победы. Когда ждешь‑ждешь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна. Сейчас жарко как в верхней части турнирной таблицы, так и в нижней. Цена очков очень высока. Часто нас это закрепощает.

– Можно ли сказать, что пропущенный мяч команду раскрепостил?

– Иногда так мы себя лучше чувствуем, когда выходим и начинаем проигрывать.

– Замены сегодня сыграли?

– Мы стали лучше контролировать игру с Газинским, Ионовым, Эриком (Бикфалви). Мяч стал лучше держаться, мы перешли на половину поля соперника, что нам и нужно было сделать.