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    • Семак высказался о сравнениях с Романцевым, Семиным и Газзаевым

    Семак высказался о сравнениях с Романцевым, Семиным и Газзаевым

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что уже сравнялся с легендарными российскими тренерами.

    – Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Семиным и Валерием Газзаевым?

    – Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды.

    Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем петербуржцы выиграли РПЛ 5 раз подряд и лидируют в текущем розыгрыше чемпионата России.
    • Клуб собирается продлить контракт с Семаком до лета 2030-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2024 15:46
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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1714744469
    Сергей Богданович очень хорошо ответил, но немного чересчур скромно в том плане, что все перечисленные не являются прямыми учителями Семака. Семак откровенно учился тренерскому мастерству у двух великих мастеров, это Бердыев и Спаллетти!
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    paracetamol
    1714744863
    Сравнялся с таким же г-ном!
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