Семак высказался о сравнениях с Романцевым, Семиным и Газзаевым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что уже сравнялся с легендарными российскими тренерами.

– Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Семиным и Валерием Газзаевым?

– Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды.

Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам.