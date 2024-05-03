Семак высказался о сравнениях с Романцевым, Семиным и Газзаевым

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что уже сравнялся с легендарными российскими тренерами.
– Вы долго работаете в «Зените». Многого добились. Чувствуете, что встали вровень с Олегом Романцевым, Юрием Семиным и Валерием Газзаевым?
– Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды.
Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем петербуржцы выиграли РПЛ 5 раз подряд и лидируют в текущем розыгрыше чемпионата России.
- Клуб собирается продлить контракт с Семаком до лета 2030-го.