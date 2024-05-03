«Ливерпуль» стал 15-м участником лигового этапа ЛЧ-2024/25

«Ливерпуль» завоевал право выступить в лиговом этапе Лиги чемпионов-2024/25 по итогам перенесенного матча 26-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» (2:0).

Англия сейчас имеет право выставить 4 команды в следующем розыгрыше ЛЧ. «Красные» занимают третье место с 75 очками после 35 матчей и уже не опустятся ниже четвертой позиции. Они стали недосягаемы для занимающих пятую позицию «шпор» и команд, расположенных ниже. У «Тоттенхэма» на счету 60 очков после 34 матчей.

Ранее в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25 отобрались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».