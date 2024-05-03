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    «Ливерпуль» стал 15-м участником лигового этапа ЛЧ-2024/25

    «Ливерпуль» завоевал право выступить в лиговом этапе Лиги чемпионов-2024/25 по итогам перенесенного матча 26-го тура АПЛ «Челси»«Тоттенхэм» (2:0).

    Англия сейчас имеет право выставить 4 команды в следующем розыгрыше ЛЧ. «Красные» занимают третье место с 75 очками после 35 матчей и уже не опустятся ниже четвертой позиции. Они стали недосягаемы для занимающих пятую позицию «шпор» и команд, расположенных ниже. У «Тоттенхэма» на счету 60 очков после 34 матчей.

    Ранее в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25 отобрались «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».

    • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • По итогам национальных чемпионатов путевки в турнир получат еще 3 команды из Италии, по 2 – из Испании и Франции, по 1 – из Англии, Португалии, Бельгии, Шотландии и Австрии. По 1 дополнительному месту будет разыграно по итогам текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а еще 7 – через квалификацию.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 07:50
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