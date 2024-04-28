Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак».

«Мы все – спартаковцы. Но тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически. На это нужно время. Тренер для работы в «Спартаке» должен все знать о футболе. Это не так просто. Но даже если он знает все, может не сложиться в коллективе или с футболистами. Да даже по везению. Везение играет большую роль в футболе.

Готов ли я к «Спартаку»? Сейчас я тренер «Енисея», у меня есть команда», – сказал Тихонов.