Семак объяснил отсутствие капитана «Зенита» в старте на матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему левый защитник Дуглас Сантос не играет с «Рубином».
«Что касается Дугласа, то определенные проблемы не позволяют ему полноценно тренироваться и готовиться.
Поэтому сегодня он на скамейке, посмотрим, насколько он сможет или не сможет принять участие в матче», – сказал Семак.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».
- Сантос – капитан петербургской команды.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 30 играх.