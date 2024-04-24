Семак объяснил отсутствие капитана «Зенита» в старте на матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему левый защитник Дуглас Сантос не играет с «Рубином».

«Что касается Дугласа, то определенные проблемы не позволяют ему полноценно тренироваться и готовиться.

Поэтому сегодня он на скамейке, посмотрим, насколько он сможет или не сможет принять участие в матче», – сказал Семак.