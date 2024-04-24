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    • Семак объяснил отсутствие капитана «Зенита» в старте на матч с «Рубином»

    Семак объяснил отсутствие капитана «Зенита» в старте на матч с «Рубином»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, почему левый защитник Дуглас Сантос не играет с «Рубином».

    «Что касается Дугласа, то определенные проблемы не позволяют ему полноценно тренироваться и готовиться.

    Поэтому сегодня он на скамейке, посмотрим, насколько он сможет или не сможет принять участие в матче», – сказал Семак.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».
    • Сантос – капитан петербургской команды.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 30 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2024 20:38
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