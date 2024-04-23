Во вторник, 23 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Ювентус». Матч пройдет в Риме, начало – в 22:00 (мск).
В первой полуфинальной игре «Ювентус» на своем поле победил «Лацио» со счетом 2:0.
«Лацио»
Команда Игора Тудора в 1/8 финала победила «Дженоа» – 1:0. В четвертьфинале с аналогичным счетом «Лацио» переиграл «Рому».
«Ювентус»
Подопечные Массимилиано Аллегри в 1/8 финала дома разгромили «Салернитану» – 6:1. В четвертьфинале туринцы не менее уверенно обыграли «Фрозиноне» – 4:0.
Очные встречи
В Кубке Италии команды встречались 26 раз. «Ювентус» победил 12 раз, «Лацио» – 8, еще 6 раз соперники сыграли вничью.
Результаты последних 5 встреч команд:
- 02.04.24 «Ювентус» – «Лацио» – 2:0;
- 30.03.24 «Лацио» – «Ювентус» – 1:0;
- 16.09.23 «Ювентус» – «Лацио» – 3:1;
- 08.04.23 «Лацио» – «Ювентус» – 2:1;
- 02.02.23 «Ювентус» – «Лацио» – 1:0.
Прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус»
В игре с минимальным количеством моментов «Ювентус» добудет подходящий результат. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.62.