Во вторник, 23 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Ювентус». Матч пройдет в Риме, начало – в 22:00 (мск).

В первой полуфинальной игре «Ювентус» на своем поле победил «Лацио» со счетом 2:0.

«Лацио»

Команда Игора Тудора в 1/8 финала победила «Дженоа» – 1:0. В четвертьфинале с аналогичным счетом «Лацио» переиграл «Рому».

«Ювентус»

Подопечные Массимилиано Аллегри в 1/8 финала дома разгромили «Салернитану» – 6:1. В четвертьфинале туринцы не менее уверенно обыграли «Фрозиноне» – 4:0.

Очные встречи

В Кубке Италии команды встречались 26 раз. «Ювентус» победил 12 раз, «Лацио» – 8, еще 6 раз соперники сыграли вничью.

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус»

В игре с минимальным количеством моментов «Ювентус» добудет подходящий результат. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.62.