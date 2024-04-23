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    «ПСЖ» вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25

    «ПСЖ» гарантировал себе участие в лиговом этапе Лиги чемпионов-2024/25 по итогам матчей 30-го тура чемпионата Франции.

    На данный момент страна имеет право выставить трех участников на этой стадии ЛЧ, а парижане уже не опустятся в Лиге 1 ниже третьей позиции.

    «ПСЖ» лидирует в чемпионате с 66 очками после 29 матчей. Математически опередить столичную команду способны только ближайший преследователь «Монако» (55 очков после 29 игр) и идущий 4-м «Лилль» (52 очка, 29 матчей). Занимающий третье место «Брест» (53 очка, 30 матчей) и команды, расположенные на местах с 5-го и ниже, уже не смогут настичь парижан.

    • Ранее в лиговый этап ЛЧ-2024/25 отобрались «Байер», «Интер», ПСВ и «Реал».
    • Эта стадия ЛЧ с 36 участниками сменит групповой этап.

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    Источник: «Бомбардир»

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