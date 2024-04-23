«ПСЖ» вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25

«ПСЖ» гарантировал себе участие в лиговом этапе Лиги чемпионов-2024/25 по итогам матчей 30-го тура чемпионата Франции.

На данный момент страна имеет право выставить трех участников на этой стадии ЛЧ, а парижане уже не опустятся в Лиге 1 ниже третьей позиции.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате с 66 очками после 29 матчей. Математически опередить столичную команду способны только ближайший преследователь «Монако» (55 очков после 29 игр) и идущий 4-м «Лилль» (52 очка, 29 матчей). Занимающий третье место «Брест» (53 очка, 30 матчей) и команды, расположенные на местах с 5-го и ниже, уже не смогут настичь парижан.