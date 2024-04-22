В понедельник, 22 апреля, в 33-м туре итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Интер». Игра состоится в Милане, начало – в 21:45 (мск).

«Милан»

Команда Стефано Пиоли занимает 2-е место в Серии А, набрав 69 очков. «Милан» добыл 21 победу, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 63:37.

Отставание «Милана» от лидирующего «Интера» – 14.

«Интер»

«Интер» набрал 83 очка и лидирует в чемпионате. Подопечные Симоне Индзаги добыли 26 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 77:17.

Победа в дерби гарантирует «Интеру» чемпионство.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

16.09.23 «Интер» – «Милан» – 5:1;

05.02.23 «Интер» – «Милан» – 1:0;

03.09.22 «Милан» – «Интер» – 3:2;

05.02.22 «Интер» – «Милан» – 1:2;

07.11.21 «Милан» – «Интер» – 1:1.

Прогноз на матч «Милан» – «Интер»

«Милан» приложит все усилия, чтобы его злейший враг не оформил чемпионский титул в очном противостоянии. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.