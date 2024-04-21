РПЛ. «Сочи» спас ничью в концовке матча с «Уралом»

В матче 25-го тура РПЛ «Сочи» и «Урал» сыграли вничью – 2:2. Все мячи были забиты во втором тайме.

Сначала у гостей дважды отличился полузащитник Алексей Ионов. У хозяев один мяч отыграл на 77-й минуте Сауль Гуарирапа, а на 87-й счет сравнял Александар Юкич.

«Сочи» в РПЛ не проигрывает на протяжени семи матчей подряд, шесть из этих встреч команда закончила вничью. Команда занимает 16-е место в РПЛ с 19 очками.

«Урал» идет 13-м с 24 очками.

Россия. РПЛ. 25-й тур.

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ионов, 46; 0:2 – Ионов, 67; 1:2 – Гуарирапа, 77; 2:2 – Юкич, 87.

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