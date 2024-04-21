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    РПЛ. «Сочи» спас ничью в концовке матча с «Уралом»

    В матче 25-го тура РПЛ «Сочи» и «Урал» сыграли вничью – 2:2. Все мячи были забиты во втором тайме.

    Сначала у гостей дважды отличился полузащитник Алексей Ионов. У хозяев один мяч отыграл на 77-й минуте Сауль Гуарирапа, а на 87-й счет сравнял Александар Юкич.

    «Сочи» в РПЛ не проигрывает на протяжени семи матчей подряд, шесть из этих встреч команда закончила вничью. Команда занимает 16-е место в РПЛ с 19 очками.

    «Урал» идет 13-м с 24 очками.

    Россия. РПЛ. 25-й тур.

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ионов, 46; 0:2 – Ионов, 67; 1:2 – Гуарирапа, 77; 2:2 – Юкич, 87.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    sochi-2013
    1713719937
    Пока два не пропустят, игру не начинают. Беда!
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    knikos
    1713720181
    Парадокс ! Сочи после возобновления чемпа не проиграл ни одного матча , а с последнего места так и не ушёл . Ну что , забивать надо ! Выигрывать надо , а не после пропущенных голов просыпаться .
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    Цугундeр
    1713721690
    Железный Ионов продолжает удивлять . Дик Адвокат не ошибался .
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    Ziklop
    1713725573
    Сочи сохранил мизерные надежды остаться в РПЛ. если конечно лигу не расширят. место где можно приехать и поиграть в нормальных условиях в начале весны и конце осени, может быть утрачено.
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