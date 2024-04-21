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    Гончаренко сказал, чего не хватило «Уралу» в матче с «Сочи»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 25‑го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

    «У нас не было такой ситуации, что мы играли на контратаках. Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние 10 минут ее проиграли.

    Не хватило хладнокровия в центре поля, чтобы успокоить игру. Пошли встречные атаки. Сегодня был эмоциональный матч. Каждая игра – сражение. Давайте идти от игры к игре. Мы играли с позиции силы и 80 минут делали это хорошо», – сказал Гончаренко.

    • До 77-й минуты «Урал» вел в счете 2:0.
    • Екатеринбуржцы с 24 очками после 24 матчей занимают 13-ю позицию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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