Гончаренко сказал, чего не хватило «Уралу» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 25‑го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«У нас не было такой ситуации, что мы играли на контратаках. Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние 10 минут ее проиграли.

Не хватило хладнокровия в центре поля, чтобы успокоить игру. Пошли встречные атаки. Сегодня был эмоциональный матч. Каждая игра – сражение. Давайте идти от игры к игре. Мы играли с позиции силы и 80 минут делали это хорошо», – сказал Гончаренко.