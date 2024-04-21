Морено высказался о ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 25-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) сказал, что у его команды есть дух и характер.

– Чтобы заиграть по настоящему эмоционально и быть уверенным в себе, нужно было пропустить два мяча?

– Мне не хотелось, чтобы нам нужно было отыгрываться по ходу матча, но так уже происходит не в первый раз. Это доказывает, что у нас есть характер и дух, который позволяет нам играть и переворачивать игру.

– Казалось, что вы нервно действовали в атаке до того, как пропустили два мяча.

– Это был худший первый тайм в нашем исполнении. Потом мы вышли и сразу пропустили. У нас не получались ни передачи, ни прессинг. Конечно, мы хотели сыграть по другому.

При счете 0:2 мы сделали небольшие изменения в нашей схеме, рисковали, так как нам нечего было терять. Мы воспользовались своими моментами, могли забить еще, но так всe закончилось.

– Чем мотивировать в следующих матчах, чтобы увидеть «Сочи» в следующем сезоне РПЛ?

– Нужно выигрывать. Лучшая мотивация – побеждать в каждой игре. Впереди еще шесть матчей.