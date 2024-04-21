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    Морено высказался о ничьей с «Уралом»

    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 25-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) сказал, что у его команды есть дух и характер.

    – Чтобы заиграть по настоящему эмоционально и быть уверенным в себе, нужно было пропустить два мяча?

    – Мне не хотелось, чтобы нам нужно было отыгрываться по ходу матча, но так уже происходит не в первый раз. Это доказывает, что у нас есть характер и дух, который позволяет нам играть и переворачивать игру.

    – Казалось, что вы нервно действовали в атаке до того, как пропустили два мяча.

    – Это был худший первый тайм в нашем исполнении. Потом мы вышли и сразу пропустили. У нас не получались ни передачи, ни прессинг. Конечно, мы хотели сыграть по другому.

    При счете 0:2 мы сделали небольшие изменения в нашей схеме, рисковали, так как нам нечего было терять. Мы воспользовались своими моментами, могли забить еще, но так всe закончилось.

    – Чем мотивировать в следующих матчах, чтобы увидеть «Сочи» в следующем сезоне РПЛ?

    – Нужно выигрывать. Лучшая мотивация – побеждать в каждой игре. Впереди еще шесть матчей.

    • По ходу матча «Сочи» проигрывал 0:2.
    • Команда из Краснодарского края еще ни разу не проиграла под руководством Роберта Морено.
    • «Сочи» занимает 16-е место с 19 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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