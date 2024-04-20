Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ в котором сыграют «Балтика» против «Крыльев Советов». Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Алекс, Козлов, Лисакович.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Зотов, Костанца, Печенин, Салтыков, Ежов, Хубулов, Рахманович.

Главный тренер: Игорь Осинькин