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    • Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Крылья Советов»: 20 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Крылья Советов»: 20 апреля

    Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ в котором сыграют «Балтика» против «Крыльев Советов». Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Алекс, Козлов, Лисакович.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Зотов, Костанца, Печенин, Салтыков, Ежов, Хубулов, Рахманович.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

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    Источник: «Бомбардир»

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