Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ в котором сыграют «Балтика» против «Крыльев Советов». Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Алекс, Козлов, Лисакович.
Главный тренер: Сергей Игнашевич
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Зотов, Костанца, Печенин, Салтыков, Ежов, Хубулов, Рахманович.
Главный тренер: Игорь Осинькин