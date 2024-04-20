Игнашевич назвал чудом победу «Балтики» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Калининградцы вырвали победу на 90+6 минуте.

Победным оказался гол Дмитрия Рыбчинского.

«Балтика» отдалилась от зоны вылета.

«Эмоции, когда счeт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло.

Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», – сказал Игнашевич.