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    • Игнашевич по ходу матча с «Крыльями Советов» хотел подать в отставку

    Игнашевич по ходу матча с «Крыльями Советов» хотел подать в отставку

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях во время матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

    • «Крылья» сравняли счет в матче на 90+2 минуте, но потом пропустили на 90+6 от Дмитрия Рыбчинского.
    • «Балтика» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Впереди у команды гостевой матч с «Краснодаром» (24 апреля).

    – Какие у вас были мысли в голове, когда «Крылья» с пенальти забили? О чем думали в этот момент вообще?

    – В такой момент надо в отставку подавать, вот о чем я подумал. Все. Важный матч, безусловно, и он давался, мы столько сил приложили – и такая разочаровывающая концовка. Опыт подсказывает, что все-таки можно момент создать, и Рыбчинский просто сотворил чудо этим ударом. Ребята способны на волшебство, на волшебные моменты. Очень здорово, что у нас есть игроки, которые могут вот такую магию демонстрировать.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1713686919
    Игроки спасли тренера, удобный очень!
    Ответить
    MaxRnD
    1713690107
    Не успел ...
    Ответить
    MazaiNN
    1713695550
    У него ещё будет такая возможность.
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