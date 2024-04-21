Игнашевич по ходу матча с «Крыльями Советов» хотел подать в отставку

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал об эмоциях во время матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Крылья» сравняли счет в матче на 90+2 минуте, но потом пропустили на 90+6 от Дмитрия Рыбчинского.

«Балтика» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

Впереди у команды гостевой матч с «Краснодаром» (24 апреля).

– Какие у вас были мысли в голове, когда «Крылья» с пенальти забили? О чем думали в этот момент вообще?

– В такой момент надо в отставку подавать, вот о чем я подумал. Все. Важный матч, безусловно, и он давался, мы столько сил приложили – и такая разочаровывающая концовка. Опыт подсказывает, что все-таки можно момент создать, и Рыбчинский просто сотворил чудо этим ударом. Ребята способны на волшебство, на волшебные моменты. Очень здорово, что у нас есть игроки, которые могут вот такую магию демонстрировать.