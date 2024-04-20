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    • «Как могли, так и играли»: Осинькин – о поражении «Крыльев» от «Балтики»

    «Как могли, так и играли»: Осинькин – о поражении «Крыльев» от «Балтики»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил матч 25-го тура РПЛ против «Балтики» (1:2).

    • Калининградцы вырвали победу на 90+6 минуте.
    • Победным оказался гол Дмитрия Рыбчинского.
    • Самарцы на 2 очка отстают от топ-3 РПЛ.

    «Мне не в чем упрекнуть ребят. Как могли, так и играли. У нас связи внутри команды нарушены, так как на поле выходят люди, которые получали мало практики. Ребята старались, сделали все, что могли. Здесь была перестрелка из трех голов на последних десяти минутах.

    Наверное, у хозяев было немного больше территориального преимущества. Хотя казалось, что мы вот‑вот можем добавить. Могли надеяться на большее.

    Для болельщиков получилась интересная концовка. Но мы такую не хотели. По содержанию всегда хотелось лучшего», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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