Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Фонбет Кубок России. «Ростов» добыл волевую победу над «Уралом» (3:1) и прошел дальше

    Фонбет Кубок России. «Ростов» добыл волевую победу над «Уралом» (3:1) и прошел дальше

    «Ростов» на выезде переиграл «Урал» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

    Команда Валерия Карпина добыла волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам Ивана Комарова, Дениса Терентьева и Николая Комличенко. У хозяев отличился Гильерме Шеттине.

    Следующим соперником ростовчан станет клуб, вылетевший из 1/2 финала Пути РПЛ. Для «Урала» текущий турнир завершен.

    Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шеттине, 10; 1:1 – Комаров, 60; 1:2 – Терентьев, 72; 1:3 – Комличенко, 90+5.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новости по теме
    Гончаренко проанализировал третий гол «Ростова», забитый в пустые ворота «Урала»
    Гончаренко назвал причину поражения «Урала» от «Ростова»
    «Ростов» забил «Уралу» после дикой ошибки вратаря 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1713370704
    С победой Ростова нас )
    Ответить
    TIMOTHY
    1713370759
    Комаров Ваня ростовский топчик)
    Ответить
    Alex860
    1713370787
    Спартаку будет "хана кришна")))
    Ответить
    Pourquoi pas
    1713370806
    Чёта не понял - с какого кипер решил, что обыграет напа??? А так, Ростов с победой! Всем спасибо! Уралу удачи в РПЛ
    Ответить
    Дед otmoros
    1713371167
    Пацаны приятно удивили. Да что там удивили , я в восторге !!!
    Ответить
    slavа0508
    1713371246
    Валера так держать !!!Ростов с победой!!!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1713371558
    И куда Валере от такого Ростова бежать?) Два состава и в порядке !) Нет,Валера не дурак!)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1713371577
    С победой дончане ростовчане )
    Ответить
    Чехов на Садовой
    1713371747
    После таких эмоций и критиковать никого не хочется! Всех с победой! Ждём воскресенья, ждём продолжения банкета, как говорится - Show must go on, не так ли ?!
    Ответить
    Вомбат
    1713372171
    Ростов очень хорош весной. Смотрится не хуже Зенита, ЦСКА и Локо.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+