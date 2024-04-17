Фонбет Кубок России. «Ростов» добыл волевую победу над «Уралом» (3:1) и прошел дальше

«Ростов» на выезде переиграл «Урал» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Команда Валерия Карпина добыла волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам Ивана Комарова, Дениса Терентьева и Николая Комличенко. У хозяев отличился Гильерме Шеттине.
Следующим соперником ростовчан станет клуб, вылетевший из 1/2 финала Пути РПЛ. Для «Урала» текущий турнир завершен.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Шеттине, 10; 1:1 – Комаров, 60; 1:2 – Терентьев, 72; 1:3 – Комличенко, 90+5.