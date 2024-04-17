Фонбет Кубок России. «Динамо» обыграло «Оренбург» (4:2) в полуфинале Пути регионов

«Динамо» выбило «Оренбург» из Фонбет Кубка России.
Москвичи выиграли в первом этапе 1/2 финала Пути регионов.
Итоговый счет – 4:2 в пользу столичной команды. Голы забили Федор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль у гостей, Мохаммад Горбани и Хорди Томпсон – у хозяев.
Следующим соперником «Динамо» станет клуб, вылетевший из 1/2 финала Пути РПЛ. Для «Оренбурга» текущий турнир завершен.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. 1-й этап
Оренбург – Динамо (Москва) – 2:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Смолов, 11; 0:2 – Тюкавин, 62; 1:2 – Горбани, 68; 1:3 – Макаров, 74; 1:4 – Карраскаль, 82; 2:4 – Томпсон, 90+2.