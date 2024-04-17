Игнашевич признал, что в кубковом матче с ЦСКА поберег футболистов для РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2) рассказал о причинах ротации в составе команды.

– Не удалось порадовать болельщиков, победила более классная команда. Главный итог: все здоровы, мы продолжаем борьбу за Кубок, но другим путем.

– Почему ротировали состав? Оставили футболистов для РПЛ?

– В том числе. Регламент такой, что мы продолжаем борьбу за Кубок. У нас дальше важный матч с «Крыльями Советов».

– Разгромную победу над «Ахматом» как‑то праздновали с командой?

– Я не могу поддаваться эмоциям и вести себя несдержанно. Мы поздравили ребят, но праздновать – нет. Вся борьба впереди.

– После победы над грозненской команды каким был настрой?

– Было хорошее настроение, мы должны были продолжать в том же духе. Мое решение было сделать много замен, игравшие сегодня находятся не в тонусе.

– Не боитесь, что сил и на РПЛ, и на Кубок не хватит?

– Опасений нет, делаем ротацию, чтобы подойти в оптимальном состоянии.

– Если смотреть на место в таблице РПЛ, Кубок приносит больше положительного?

– Отрицательных моментов нет, у нас не было провалов, проводили ротацию. И осенью была хорошая обойма, и сейчас неплохая.