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    • Игнашевич признал, что в кубковом матче с ЦСКА поберег футболистов для РПЛ

    Игнашевич признал, что в кубковом матче с ЦСКА поберег футболистов для РПЛ

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2) рассказал о причинах ротации в составе команды.

    – Не удалось порадовать болельщиков, победила более классная команда. Главный итог: все здоровы, мы продолжаем борьбу за Кубок, но другим путем.

    – Почему ротировали состав? Оставили футболистов для РПЛ?

    – В том числе. Регламент такой, что мы продолжаем борьбу за Кубок. У нас дальше важный матч с «Крыльями Советов».

    – Разгромную победу над «Ахматом» как‑то праздновали с командой?

    – Я не могу поддаваться эмоциям и вести себя несдержанно. Мы поздравили ребят, но праздновать – нет. Вся борьба впереди.

    – После победы над грозненской команды каким был настрой?

    – Было хорошее настроение, мы должны были продолжать в том же духе. Мое решение было сделать много замен, игравшие сегодня находятся не в тонусе.

    – Не боитесь, что сил и на РПЛ, и на Кубок не хватит?

    – Опасений нет, делаем ротацию, чтобы подойти в оптимальном состоянии.

    – Если смотреть на место в таблице РПЛ, Кубок приносит больше положительного?

    – Отрицательных моментов нет, у нас не было провалов, проводили ротацию. И осенью была хорошая обойма, и сейчас неплохая.

    • В первом матче калининградский клуб также проиграли со счетом 0:1.
    • «Балтика» продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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