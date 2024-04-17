Игнашевич признал, что в кубковом матче с ЦСКА поберег футболистов для РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2) рассказал о причинах ротации в составе команды.
– Не удалось порадовать болельщиков, победила более классная команда. Главный итог: все здоровы, мы продолжаем борьбу за Кубок, но другим путем.
– Почему ротировали состав? Оставили футболистов для РПЛ?
– В том числе. Регламент такой, что мы продолжаем борьбу за Кубок. У нас дальше важный матч с «Крыльями Советов».
– Разгромную победу над «Ахматом» как‑то праздновали с командой?
– Я не могу поддаваться эмоциям и вести себя несдержанно. Мы поздравили ребят, но праздновать – нет. Вся борьба впереди.
– После победы над грозненской команды каким был настрой?
– Было хорошее настроение, мы должны были продолжать в том же духе. Мое решение было сделать много замен, игравшие сегодня находятся не в тонусе.
– Не боитесь, что сил и на РПЛ, и на Кубок не хватит?
– Опасений нет, делаем ротацию, чтобы подойти в оптимальном состоянии.
– Если смотреть на место в таблице РПЛ, Кубок приносит больше положительного?
– Отрицательных моментов нет, у нас не было провалов, проводили ротацию. И осенью была хорошая обойма, и сейчас неплохая.
- В первом матче калининградский клуб также проиграли со счетом 0:1.
- «Балтика» продолжит выступление в Кубке России в Пути регионов.