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    • Реакция Игнашевича на вылет «Балтики» из Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    Реакция Игнашевича на вылет «Балтики» из Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарии после поражения от ЦСКА.

    • Калининградцы вылетели из Пути РПЛ.
    • «Балтика» проиграла ЦСКА в обоих полуфиналах.
    • Команда Игнашевича продолжит бороться за победу в Фонбет Кубке России в Пути регионов.

    – Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок.

    – Те задачи, которые вы ставили перед футболистами, выполнены?

    – Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня.

    – Оказалось, по‑моему, что такой вариант развития в Кубке для вас предпочтительнее, чем если бы вы сегодня прошли на «Зенит» или «Спартак».

    – Нет, мы не хотели так. Мы хотели привезти домой «Зенит» или «Спартак», сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдем другим путем.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1713299839
    Пойдем по другому пути. Собирем команду, все накрасят губы, оденут колготки и каблуки, сделаем календари и будем этим жить. :))) Всё, на что вас хватило, это в отдельной игре показать пальцем на табло. Теперь делайте интим фото и сосисе!
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