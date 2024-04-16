Реакция Игнашевича на вылет «Балтики» из Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарии после поражения от ЦСКА.
- Калининградцы вылетели из Пути РПЛ.
- «Балтика» проиграла ЦСКА в обоих полуфиналах.
- Команда Игнашевича продолжит бороться за победу в Фонбет Кубке России в Пути регионов.
– Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок.
– Те задачи, которые вы ставили перед футболистами, выполнены?
– Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня.
– Оказалось, по‑моему, что такой вариант развития в Кубке для вас предпочтительнее, чем если бы вы сегодня прошли на «Зенит» или «Спартак».
– Нет, мы не хотели так. Мы хотели привезти домой «Зенит» или «Спартак», сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдем другим путем.