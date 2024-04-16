Реакция Игнашевича на вылет «Балтики» из Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарии после поражения от ЦСКА.

Калининградцы вылетели из Пути РПЛ.

«Балтика» проиграла ЦСКА в обоих полуфиналах.

Команда Игнашевича продолжит бороться за победу в Фонбет Кубке России в Пути регионов.

– Класса нам не хватило, это очевидно, в первом и втором тайме. Но главное, что мы продолжаем борьбу за Кубок.

– Те задачи, которые вы ставили перед футболистами, выполнены?

– Нет, конечно, жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков. Мы хотели выиграть сегодня.

– Оказалось, по‑моему, что такой вариант развития в Кубке для вас предпочтительнее, чем если бы вы сегодня прошли на «Зенит» или «Спартак».

– Нет, мы не хотели так. Мы хотели привезти домой «Зенит» или «Спартак», сыграть в полуфинале на заполненном стадионе. Но пойдем другим путем.