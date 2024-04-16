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    • Федотов прокомментировал выход ЦСКА в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    Федотов прокомментировал выход ЦСКА в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после победы над «Балтикой».

    • Армейцы выиграли оба полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • ЦСКА победил 1:0 в гостях и 2:0 дома.

    – Вышли в финал, ждем соперника. «Балтика» применила ротацию, и нам было важно не поймать волну благодушия, сыграли, может, не ярко, но победа трудовая, сохранили эмоции. Силы нам понадобятся в ближайшее время.

    – Вы второй год подбираетесь к финалу Кубка, есть какой‑то секрет?

    – Амбициозные ребята и команда. Мы знаем цели и задачи ЦСКА, мы должны показывать полную самоотдачу при такой поддержке. Этот трофей хочется выигрывать раз за разом.

    – Почему вы выпустили почти всех тех, кто играл с «Локо»?

    – Нам нужно единство, продолжать налаживать связи. Мы сделали пару перестановок, нужно набирать, играем через два дня на третий, сейчас придем в нормальное состояние.

    – Удивила ли чем‑то «Балтика»?

    – Не удивила, мы были в условиях домашней игры, не могли играть в поддавки при болельщиках.

    Мы настраивались на полноценную игру со всей серьезностью и уважением к сопернику. Футболистам «Балтики» было что доказывать, они оказывали серьезное сопротивление.

    – Вам интересно следить за тем, кто будет вашим соперником? С кем хотели бы больше сыграть?

    – В финале простых соперников нет, как и во всем Кубке. Команды низших дивизионов себя проявляют не только в России, но и, например, в Германии.

    Мы спокойно будем завтра смотреть, ждать соперника и готовиться к тому, как выпадет жребий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2024 22:33
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1713299402
    Плановая победа ЦСКА, Федя опять только с пенальти, Балтика явно не топ, как они Ахмат развалили вообще не понятно, Федотов тоже не топ, ЦСКА тащил за счет индивидуального мастерства, особенно заметно на 2-ом мяче Файзуллаева... Решается вопрос кто придет на смену Конифею, я за Торопа, Помазун №2.
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