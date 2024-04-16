Федотов прокомментировал выход ЦСКА в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после победы над «Балтикой».

Армейцы выиграли оба полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

ЦСКА победил 1:0 в гостях и 2:0 дома.

– Вышли в финал, ждем соперника. «Балтика» применила ротацию, и нам было важно не поймать волну благодушия, сыграли, может, не ярко, но победа трудовая, сохранили эмоции. Силы нам понадобятся в ближайшее время.

– Вы второй год подбираетесь к финалу Кубка, есть какой‑то секрет?

– Амбициозные ребята и команда. Мы знаем цели и задачи ЦСКА, мы должны показывать полную самоотдачу при такой поддержке. Этот трофей хочется выигрывать раз за разом.

– Почему вы выпустили почти всех тех, кто играл с «Локо»?

– Нам нужно единство, продолжать налаживать связи. Мы сделали пару перестановок, нужно набирать, играем через два дня на третий, сейчас придем в нормальное состояние.

– Удивила ли чем‑то «Балтика»?

– Не удивила, мы были в условиях домашней игры, не могли играть в поддавки при болельщиках.

Мы настраивались на полноценную игру со всей серьезностью и уважением к сопернику. Футболистам «Балтики» было что доказывать, они оказывали серьезное сопротивление.

– Вам интересно следить за тем, кто будет вашим соперником? С кем хотели бы больше сыграть?

– В финале простых соперников нет, как и во всем Кубке. Команды низших дивизионов себя проявляют не только в России, но и, например, в Германии.

Мы спокойно будем завтра смотреть, ждать соперника и готовиться к тому, как выпадет жребий.