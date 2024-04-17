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    Федотов высказался о фаворите Кубка России

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (2:0) сказал, что со стороны все считают фаворитом турнира «Зенит».

    – Было ощущение, что сегодня для вас очень добротная, рабочая игра без сложностей.

    – Трудовая. Но надо отдать должное. Может быть, чуть‑чуть не получалось, предыдущий матч был эмоциональный. Сыграли надежно, уверенно. Первый гол вскрыл, забили быстро второй и играли по счету.

    – Как оцениваете связку Чалова и Мусаева?

    – Надо смотреть, анализировать. Есть хорошие моменты, есть что подправить. Сегодня чуть‑чуть не хватало концентрации, в простых ситуациях совершали много ошибок.

    – Как оцените выход молодых ребят на замену?

    – Хорошо, что уже выходят. Могут пороха понюхать, набраться уверенности. Нам всегда хочется видеть от них большее. Понятно, что так не бывает, это приходит с игровой практикой, но тем не менее это важно, ценно. У нас напряженный график, и их усилия нам тоже пригодятся.

    – Дальше «Зенит» или «Спартак»?

    – Соперника в Кубке не выбирают. Как пройдет ответный матч, всe станет понятно. Наверное, сейчас все со стороны считают фаворитом «Зенит» после их выездной победы, но это Кубок, где всe возможно. Будем ждать.

    • ЦСКА в первом матче выиграл у «Балтики» 1:0. Команда вышла в финал Пути РПЛ.
    • На этой стадии армейцы сыграют с победителем противостояния «Зенита» и «Спартака». Петребуржцы выиграли в Москве со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет сегодня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    vvv123
    1713332700
    Зенит коней вынесет в одну калитку!
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