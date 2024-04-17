Федотов высказался о фаворите Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (2:0) сказал, что со стороны все считают фаворитом турнира «Зенит».

– Было ощущение, что сегодня для вас очень добротная, рабочая игра без сложностей.

– Трудовая. Но надо отдать должное. Может быть, чуть‑чуть не получалось, предыдущий матч был эмоциональный. Сыграли надежно, уверенно. Первый гол вскрыл, забили быстро второй и играли по счету.

– Как оцениваете связку Чалова и Мусаева?

– Надо смотреть, анализировать. Есть хорошие моменты, есть что подправить. Сегодня чуть‑чуть не хватало концентрации, в простых ситуациях совершали много ошибок.

– Как оцените выход молодых ребят на замену?

– Хорошо, что уже выходят. Могут пороха понюхать, набраться уверенности. Нам всегда хочется видеть от них большее. Понятно, что так не бывает, это приходит с игровой практикой, но тем не менее это важно, ценно. У нас напряженный график, и их усилия нам тоже пригодятся.

– Дальше «Зенит» или «Спартак»?

– Соперника в Кубке не выбирают. Как пройдет ответный матч, всe станет понятно. Наверное, сейчас все со стороны считают фаворитом «Зенит» после их выездной победы, но это Кубок, где всe возможно. Будем ждать.