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    • Фонбет Кубок России. ЦСКА дважды забил «Балтике» за две минуты и вышел в финал Пути РПЛ

    Фонбет Кубок России. ЦСКА дважды забил «Балтике» за две минуты и вышел в финал Пути РПЛ

    ЦСКА одержал победу над «Балтикой» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече в Калининграде красно-синие также взяли верх со счетом 1:0.

    ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ. Его соперник определится по итогам завтрашнего матча «Зенит»«Спартак». В первой встрече петербуржцы победили в Москве со счетом 2:1.

    «Балтика» продолжит борьбу в Пути регионов.

    Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

    ЦСКА (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 34 (с пенальти); 2:0 – Файзуллаев, 36.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    shahor
    1713292120
    Добротная игра.Плановая победа.Мои поздравления всем поклонникам красно-синих!
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    bratskij
    1713292173
    Всех армейцев с победой!!! Торопа надо на постоянку в ворота ставить в РПЛ. Терять все равно нечего, а он пускай на следующий сезон опыта набирается под чутким руководством Акинфеева. Игорек уже не тот, а Тороп красавчик.
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    Бомбардиръ
    1713292428
    Здорово!
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    fakeid
    1713292788
    как писали лошади на офигесте: лучше слить балтике, и идти по пути регионов, потому что, если её пройти, впереди будет зенит. прошли. ну теперь будет парочка интересных матчей)
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    WE ARE FOR PETER
    1713293921
    С победой армейцы
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