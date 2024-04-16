Фонбет Кубок России. ЦСКА дважды забил «Балтике» за две минуты и вышел в финал Пути РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Балтикой» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече в Калининграде красно-синие также взяли верх со счетом 1:0.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ. Его соперник определится по итогам завтрашнего матча «Зенит» – «Спартак». В первой встрече петербуржцы победили в Москве со счетом 2:1.

«Балтика» продолжит борьбу в Пути регионов.

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 34 (с пенальти); 2:0 – Файзуллаев, 36.

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