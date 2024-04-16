Во вторник, 16 апреля, дортмундская «Боруссия» дома сыграет с мадридским «Атлетико». Ответная игра состоится в четвертьфинале Лиги чемпионов и начнется в 22:00 по московскому времени. В первой встрече команд был зафиксирован счет 2:1 в пользу испанского клуба.

Дортмундцы в последних пяти матчах выиграли три встречи, дважды потерпели поражение. Команда забила восемь голов и пропустила пять мячей. «Боруссия Д» владеет мячом на протяжении 56% игрового времени.

«Атлетико»

«Атлетико» в последних пяти матчах выиграл четыре встречи, потерпел одно поражение. Команда забила девять голов и пропустила семь мячей. «Атлетико» владеет мячом на протяжении 42.2% игрового времени.

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Атлетико»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал испанский клуб, немцы побеждали в одном поединке. В предстоящей встрече букмекеры дают на победу немецкой команды коэфф 2.33, а на победу «Атлетико» солидные 3.16. Мы же сделаем ставку на более безопасные варианты – ТБ 2.5 за 1.73 и ОЗ да за 1.56.