Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Симеоне высказался о вылете «Атлетико» из ЛЧ

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил итог противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • Мадридцы проиграли в гостях со счетом 2:4 после домашней победы 2:1.
    • «Атлетико» удалось отыграться с 0:2.
    • «Боруссия» в полуфинале ЛЧ встретится с «ПСЖ».

    «Команда до конца старалась выиграть матч, где все шло не так, как мы хотели. «Боруссия» здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет. Они победили именно потому, что были мощнее в штрафной.

    Игроки «Атлетико» проделали огромную работу. Мы сделали все, что в наших силах. Больше сказать нечего. Когда соперник побеждает вас, его нужно поздравить», – сказал Симеоне.

    Новости по теме
    Симеоне прокомментировал победу над «Боруссией»
    Симеоне: «Я собираюсь вернуться в Италию»
    Симеоне восхитился болельщиками «Атлетико» после победы над «Интером»
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+