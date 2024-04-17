Симеоне высказался о вылете «Атлетико» из ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил итог противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли в гостях со счетом 2:4 после домашней победы 2:1.

«Атлетико» удалось отыграться с 0:2.

«Боруссия» в полуфинале ЛЧ встретится с «ПСЖ».

«Команда до конца старалась выиграть матч, где все шло не так, как мы хотели. «Боруссия» здорово отреагировала на то, что мы сравняли счет. Они победили именно потому, что были мощнее в штрафной.

Игроки «Атлетико» проделали огромную работу. Мы сделали все, что в наших силах. Больше сказать нечего. Когда соперник побеждает вас, его нужно поздравить», – сказал Симеоне.