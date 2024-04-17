Симеоне признал превосходство «Боруссии»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:4) поздравил соперника с выходом в следующий этап.

«В начале у них был один момент, и они им воспользовались. У нас тоже был шанс, но мы не использовали его. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счет стал 2:2, проведенные ими атаки завершились голами.

Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», – сказал Симеоне.