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    Симеоне признал превосходство «Боруссии»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:4) поздравил соперника с выходом в следующий этап.

    «В начале у них был один момент, и они им воспользовались. У нас тоже был шанс, но мы не использовали его. И в концовке они реализовали те немногие моменты, что у них возникли. После того, как счет стал 2:2, проведенные ими атаки завершились голами.

    Мы смогли сравнять общий счет, мы были близки к этому, но они превосходили нас, а когда команда обыгрывает вас, ее следует поздравить», – сказал Симеоне.

    • Первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Атлетико».
    • Мадридский клуб в последний раз выходил в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1713332726
    Почему-то не жалко Атлетико, с их расчётливым и порой "грязным" футболом. Не засиделся ли Симеоне в клубе ? За столько времени игроки впитали в себя его практицизм , а ведь могут играть и в более зрелищный футбол.
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    530e
    1713334433
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