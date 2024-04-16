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    • ЦСКА – «Балтика»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка России, 16 апреля

    ЦСКА – «Балтика»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка России, 16 апреля

    Во вторник, 16 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка России сыграют ЦСКА и «Балтика». Игра состоится в Москве, начало – в 19:30 (мск).

    ЦСКА

    Команда Владимира Федотова в группе противостояла «Оренбургу», «Сочи» и «Факелу», набрала 11 очков и заняла 1-е место. В четвертьфинале ЦСКА переиграл «Ростов» – 1:1, 2:0, а в первой игре полуфинала в гостях одержал победу над «Балтикой» – 1:0.

    «Балтика»

    «Балтика» в группе соперничала с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов», набрала 12 очков и заняла 2-е место. Подопечные Сергея Игнашевича добыли 4 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 12:7.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 03.04.24 «Балтика» – ЦСКА – 0:1;
    • 30.09.23 ЦСКА – «Балтика» – 1:0;
    • 24.09.08 ЦСКА – «Балтика» – 1:0;
    • 27.06.07 «Балтика» – ЦСКА – 0:1;
    • 09.09.1998 ЦСКА – «Балтика» – 2:0.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»

    ЦСКА – явный фаворит противостояния, особенно после гостевой победы. Однако «Балтика» сможет дать бой столичной команде и не пропустит много. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.63.

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    Источник: «Бомбардир»

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