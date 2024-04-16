Во вторник, 16 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка России сыграют ЦСКА и «Балтика». Игра состоится в Москве, начало – в 19:30 (мск).

ЦСКА

Команда Владимира Федотова в группе противостояла «Оренбургу», «Сочи» и «Факелу», набрала 11 очков и заняла 1-е место. В четвертьфинале ЦСКА переиграл «Ростов» – 1:1, 2:0, а в первой игре полуфинала в гостях одержал победу над «Балтикой» – 1:0.

«Балтика»

«Балтика» в группе соперничала с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов», набрала 12 очков и заняла 2-е место. Подопечные Сергея Игнашевича добыли 4 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 12:7.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

03.04.24 «Балтика» – ЦСКА – 0:1;

30.09.23 ЦСКА – «Балтика» – 1:0;

24.09.08 ЦСКА – «Балтика» – 1:0;

27.06.07 «Балтика» – ЦСКА – 0:1;

09.09.1998 ЦСКА – «Балтика» – 2:0.

Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»

ЦСКА – явный фаворит противостояния, особенно после гостевой победы. Однако «Балтика» сможет дать бой столичной команде и не пропустит много. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.63.